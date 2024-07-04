«Не захотят рожать!»: Родители выступили против рекомендаций по воспитанию детей

Программа для родителей «от 0 до 18» выглядит как очередная попытка государства вмешаться в жизнь семьи, заявила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с НСН.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что Минпросвещения планирует разработать программу для родителей «от 0 до 18», которая включит рекомендации по воспитанию детей на каждый день. Он пояснил, что каждый родитель таким образом получит памятку и будет знать о всех возможностях, которые дает государство для того, чтобы спокойно принимать решения о рождении второго, третьего и последующих детей. Леткова считает, что рекомендации не принесут положительный результат.