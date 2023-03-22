«Не выспался»: Востоковед Карнеев объяснил обморок на шоу Соловьева переутомлением

Предыдущей ночью толком не выспался и в конце программы закружилась голова, сказал НСН Андрей Карнеев.

Руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев заявил НСН, что обморок в эфире шоу Владимира Соловьева произошел из-за переутомления и бессонной ночи.

Кандидат исторических наук Андрей Карнеев накануне упал в обморок в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». В студию вызвали врача. Карнеев связал инцидент с переутомлением.

«Переработал, не выспался. В конце программы закружилась голова. Не успел даже среагировать. Первый раз такое, потому хочу принести извинения программе Владимира Соловьева за доставленные неудобства, поблагодарить сотрудников за внимание, вызов врача. Мне измерили давление, сказали, что все в норме. Уже вчера нормально себя чувствовал», - сказал Карнеев.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев в беседе с НСН опроверг сообщения СМИ о том, что его сын Даниил якобы заключил контракт с модельным агентством в Лондоне.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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