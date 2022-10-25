«Не вижу смысла»: Милохин покинул шоу «Ледниковый период»
Блогер Даня Милохин в своих соцсетях объявил, что принял решение покинуть телешоу «Ледниковый период».
По его словам, он ушёл из проекта, потому что «просто устал», у него «не хватает сил», и он «не видит смысла продолжать».
«Если любви к делу нет, делать его нет смысла», - пояснил Милохин, который второй сезон подряд участвовал в «Ледниковый период» в паре с серебряным призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.
Ранее российский артист балета Николай Цискаридзе раскритиковал один из номеров нового выпуска шоу «Ледниковый период», его задело неправильное осмысление классики, сообщают «Невские новости».
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