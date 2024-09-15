«Не цензура!»: Интернет «по паспорту» поможет в борьбе с фейками

«У нас же не вызывает вопрос, когда мы садимся в автомобиль, а на нем номерной знак. И государственные, и другие участники движения прекрасно знают, что всех можно легко идентифицировать в случае нарушения правил или аварии. Я считаю, что один из аспектов борьбы с фейками, когда человек будет иметь смартфон, что называется, по паспорту. Технологии сегодня позволяют и по отпечаткам пальца, и по другим признакам очень жестко идентифицировать человека, создателя контента», - объяснил он.

Песке отметил, что подобное не нужно считать цензурой, это лишь станет необходимой сегодня модерацией.

«Любой человек сегодня может рассказывать в интернете что угодно. Не будем бояться слова «цензура», нам не нужна цензура, нам нужна модерация, плюс самоцензура пользователя. Как на автомобиле, если я устроил аварию, полиция через 30 секунд знает, кто это совершил. Здесь такой же принцип», - добавил он.

Россия придет к деанонимизации интернета в течение ближайших нескольких лет, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов «Радиоточке НСН».



