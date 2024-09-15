«Не цензура!»: Интернет «по паспорту» поможет в борьбе с фейками
Александр Песке заявил НСН, что только осознанная модерация и идентификация заставит создателей контента быть ответственными в интернете.
Вход в интернет «по паспорту» приведет к тому, что создатели контента сами будут себя контролировать и нести ответственность, это главный шаг в борьбе с фейками, рассказал издатель журнала «Русская Швейцария» Александр Песке корреспонденту НСН на Медиасаммите БРИКС.
«У нас же не вызывает вопрос, когда мы садимся в автомобиль, а на нем номерной знак. И государственные, и другие участники движения прекрасно знают, что всех можно легко идентифицировать в случае нарушения правил или аварии. Я считаю, что один из аспектов борьбы с фейками, когда человек будет иметь смартфон, что называется, по паспорту. Технологии сегодня позволяют и по отпечаткам пальца, и по другим признакам очень жестко идентифицировать человека, создателя контента», - объяснил он.
Песке отметил, что подобное не нужно считать цензурой, это лишь станет необходимой сегодня модерацией.
«Любой человек сегодня может рассказывать в интернете что угодно. Не будем бояться слова «цензура», нам не нужна цензура, нам нужна модерация, плюс самоцензура пользователя. Как на автомобиле, если я устроил аварию, полиция через 30 секунд знает, кто это совершил. Здесь такой же принцип», - добавил он.
Россия придет к деанонимизации интернета в течение ближайших нескольких лет, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов «Радиоточке НСН».
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