«Не сухари!»: Поташев рассказал, как математики будут отмечать свой праздник
Максим Поташев в эфире НСН призвал учредить премию в честь нового профессионального праздника выдающихся российских ученых.
Выдающиеся российские ученые в сфере математики давно заслуживают своего профессионального праздника, заявил НСН математик, магистр телеигры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев. Он отметил, что в этот день можно устраивать торжественные церемонии и вручать премии за научные достижения.
Ранее стало известно, что новый профессиональный праздник – День математика – в России будут отмечать зимой. Праздничной датой предлагается сделать 1 декабря – это день рождения Николая Ивановича Лобачевского. Закрепить праздник в календаре распорядился премьер-министр Михаил Мишустин.
«К инициативе отношусь положительно, почему бы математикам не иметь собственный праздник? Любая дата таких праздников условная, 1 декабря – это хороший вариант. Математики такие люди, которые порой ничего вокруг себя не замечают. Я не думаю, что это как-то сильно повлияет на их жизнь, но точно будет приятно. Вы же помните, как говорил персонаж фильма «Семнадцать мгновений весны», что все считают математиков сухарями, а на самом деле «в любви я - Эйнштейн». Разные бывают математики. Отмечать, возможно, и будут, какие-то торжественные мероприятия организуют или какая-то премия новая появится, чтобы награждать наших выдающихся ученых. Это в любом случае позитивно», - рассказал он.
Поташев добавил, что российские команды ежегодно достойно выступают на международных олимпиадах по математике, принося победы.
«Математика – это наука, которая лежит в основе всего. Это язык, которым разговаривает физика, химия и так далее. Наши команды ежегодно очень достойно выступают на международных олимпиадах по математике. Это многое говорит об уровне образования в стране, мы все еще его держим, пусть и не так сейчас все, как в советское время. Выросла конкуренция в мире, а традиция побеждать сохраняется», - заключил собеседник НСН.
Сейчас день математика отмечают 1 апреля, однако праздник не имеет официального статуса, передает «Радиоточка НСН».
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