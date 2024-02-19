Минпросвещения предложило установить 1 декабря День математика

«Правительство ... постановляет: установить профессиональный праздник - День математика и отмечать его 1 декабря», — указано в документе.

Сейчас день математика отмечают 1 апреля, однако праздник не имеет официального статуса.

Между тем депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить в РФ День участника специальной военной операции на Украине, напоминает RT.

