Минпросвещения предложило установить 1 декабря День математика

Минпросвещения предложило установить профессиональный праздник День математика 1 декабря. Соответствующий проект постановления правительства размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

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«Правительство ... постановляет: установить профессиональный праздник - День математика и отмечать его 1 декабря», — указано в документе.

Сейчас день математика отмечают 1 апреля, однако праздник не имеет официального статуса.

Между тем депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить в РФ День участника специальной военной операции на Украине, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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