Таксисты убили пассажира за отказ платить

В Нижнем Новгороде трое таксистов до смерти забили пассажира. Поводом стал отказ мужчины оплатить проезд, пишет Life.

Инцидент произошел 7 ноября. Такси с пассажиром подъехало к месту назначения, однако мужчина отказался платить. Таксист нажал на тревожную кнопку и вскоре к нему подъехали двое коллег. Началась драка, в результате которой 37-летний пассажир получил несовместимые с жизнью травмы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности). Следственный комитет проводит проверку для установления всех деталей случившегося.

