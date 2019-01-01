Не совладал с эмоциями. Губернатор Усс извинился за некорректные высказывания в подтопленном Канске

Губернатор Красноярского края, который наряду с Иркутской областью переживает последствия сильного паводка, допустил некорректные высказывания в беседе с жителями одного из подтопленных населенных пунктов. В результате ливней на востоке Красноярского края произошел подъем воды в реке Кан и ее притоках. В городе Канск оказались подтоплены 79 придомовых территорий и 140 дачных участков. Из подтопленной зоны эвакуированы 79 человек, в том числе 24 ребенка. В городе введен режим ЧС. Накануне Александр Усс посетил пострадавший от паводка Канск. Одна из местных жительниц в разговоре с ним обратила внимание на ситуацию с дорогой и отметила, что если ее размоет, жители окажутся отрезанными от внешнего мира.

«Что вы хотите мне сказать — права качнуть? Я тоже вам могу качнуть», — сказал глава региона.

Правильный ответ на вопрос губернатора – «да»: жители вправе «качнуть права». А губернатор ими же и выбран как раз для того, чтобы их эти самые права блюсти. А не качать самим в ответ на их, жителей, справедливые замечания.

Видеозапись попала в сеть и не осталась без внимания представителей партийного руководства. Представители власти должны сдерживать свои эмоции во время общения с гражданами, особенно в чрезвычайных ситуациях. Так, замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко прокомментировал ответ губернатора Александра Усса на вопрос жительницы Канска. «Понятны эмоции, понятны напряжение и та сложная обстановка, в которой оказались сейчас люди, да и власти тоже. Люди вправе ждать от представителей власти помощи, надеяться им больше не на кого. Конечно, эмоции могут зашкаливать, и порой в этой ситуации люди задают резкие вопросы власти. Но власть в этой ситуации не имеет права реагировать эмоционально», - сказал Ревенко, слова которого приводит ТАСС. Еще цитата:

«Губернатору стоило бы извиниться. Просто по-человечески, потому что люди ждут помощи, от кого им еще ждать помощи, у кого им ее просить?» - заявил, комментируя реплику губернатора, Евгений Ревенко.

Губернатор извинился, позвонив той самой женщине. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на участницу разговора, глава региона пообещал ей, что вопрос с дорогой в подтопленной зоне будет решен. «Уже сегодня там работы ведутся, оснований ему не верить нет», - рассказала она, добавив, что инцидент считает исчерпанным.

