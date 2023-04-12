«Не штрафуйте, а обучите»: Почему взрываются газовые баллоны
Нужно не штрафы увеличивать, а учить людей правильно пользоваться газовыми баллонами, заявила в эфире НСН директор ассоциации «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая.
Директор ассоциации «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая в интервью НСН предложила не штрафы вводить за нарушение правил эксплуатации газовых баллонов, а научить население ими правильно пользоваться.
Ранее СМИ сообщали о том, что в России могут ужесточить административную ответственность за нарушение правил обращения с газовыми баллонами. Предполагается, что нарушителей-физлиц смогут оштрафовать на 30-100 тысяч рублей, а юрлица — на 200-800 тысяч с приостановлением деятельности на срок до 90 дней в случае аварии или угрозы причинения вреда жизни и здоровью. Татьяна Вепрецкая усомнилась в целесообразности введения штрафов.
«Я думаю, что штрафом проблема не решится. Нужно комплекс мероприятий проводить. В первую очередь, это информационные вещи, связанные с информированием граждан об опасности использования баллонов. Во-вторых, граждане должны осознанно подходить к использованию этих баллонов. Это решается обучением. У нас есть информирование о правильном пользовании газом, вентиляциями и так далее, а про газовые баллоны молчат», - отметила собеседница НСН.
По её словам, ответственность за газовые баллоны лежит на их владельцах.
«Газовые баллоны – зона ответственности потребителя. Если причина того или иного ЧП связана не с газовыми баллонами, а с оборудованием, то это опосредованно связано с жителями. Они могли не выполнить предписания о замене газового оборудования, могли не пустить в квартиру специалистов для проведения диагностики. Что касается газовых баллонов, то маловероятно, что они сами взрываются, а вот при эксплуатации – да. Техника безопасности должна быть соблюдена. К сожалению, даже при покупке газового баллона никто никакую инструкцию не дает. Прежде чем вводить штрафы, мы должны подумать: а почему у нас происходят взрывы все эти?» - резюмировала эксперт.
Ранее «Радиоточка НСН» рассказывала о взрыве газа в Чите.
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