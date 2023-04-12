«Не штрафуйте, а обучите»: Почему взрываются газовые баллоны

Ранее СМИ сообщали о том, что в России могут ужесточить административную ответственность за нарушение правил обращения с газовыми баллонами. Предполагается, что нарушителей-физлиц смогут оштрафовать на 30-100 тысяч рублей, а юрлица — на 200-800 тысяч с приостановлением деятельности на срок до 90 дней в случае аварии или угрозы причинения вреда жизни и здоровью. Татьяна Вепрецкая усомнилась в целесообразности введения штрафов.

«Я думаю, что штрафом проблема не решится. Нужно комплекс мероприятий проводить. В первую очередь, это информационные вещи, связанные с информированием граждан об опасности использования баллонов. Во-вторых, граждане должны осознанно подходить к использованию этих баллонов. Это решается обучением. У нас есть информирование о правильном пользовании газом, вентиляциями и так далее, а про газовые баллоны молчат», - отметила собеседница НСН.