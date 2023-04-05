ВТО не исключила скачка цен на газ в Европе следующей зимой

Всемирная торговая организация (ВТО) в ежегодном докладе не исключила скачка цен на газ в Европе предстоящей зимой.

Отмечается, что скачок произойдет, если зима окажется холодной, а страны Европы не смогут обеспечить достаточный объем поставок. В организации отметили, что в этом году Европе «повезло», зима была мягкая.

В Молдавии назвали апрельскую стоимость российского газа

Европа оказалась не подготовлена к газовому кризису, заявил ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. Как отметил Донмез, европейские страны искали альтернативу, перейдя на сжиженный природный газ (СПГ), «но и там цены аномально выросли из-за таких проблем, как недостаточная мощность и количество терминалов», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЦеныГазЕвропа

Горячие новости

Все новости

партнеры