ВТО не исключила скачка цен на газ в Европе следующей зимой
Всемирная торговая организация (ВТО) в ежегодном докладе не исключила скачка цен на газ в Европе предстоящей зимой.
Отмечается, что скачок произойдет, если зима окажется холодной, а страны Европы не смогут обеспечить достаточный объем поставок. В организации отметили, что в этом году Европе «повезло», зима была мягкая.
Европа оказалась не подготовлена к газовому кризису, заявил ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. Как отметил Донмез, европейские страны искали альтернативу, перейдя на сжиженный природный газ (СПГ), «но и там цены аномально выросли из-за таких проблем, как недостаточная мощность и количество терминалов», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru