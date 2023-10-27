«Не раз в час»: Цифровые сервисы позволяют «ускорить» приезд автобуса
Директор Института транспортного планирования Михаил Якимов объяснил, что в противном случае пришлось бы вернуться к простому «интервальному» расписанию с более длительным ожиданием.
Цифровые сервисы позволяют отказаться от интервального расписания автобусов, заявил директор Института транспортного планирования Михаил Якимов в пресс-центре НСН.
«Все ходит по расписанию - и самолеты, и поезда, и автобусы, но есть отличия. Когда вы выходите на остановку ждать автобус, вы заранее не знаете, к какому времени подойдет рейс, поэтому они и называются регулярными перевозками. То есть, определяется интервал движения, который вы не запоминаете. На поезде, например, пишется время отправления. Поэтому мы либо делаем интервальное расписание, которое легко запомнить (раз в час, раз в полчаса), либо пользуемся цифровыми сервисами. Они прогнозируют время прибытия с учетом дорожной обстановки», - отметил он.
К 2033 году 30% российских автобусов будут беспилотными, заявил ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН.
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