«Не раньше сентября»: В АТОР спрогнозировали сроки возобновления выездного туризма

Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира, согласно самым оптимистичным прогнозам, возобновится не ранее конца сентября - октября этого года. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Пессимистичный прогноз на открытие выездного туризма по наиболее популярным направлениям – это декабрь, отметила исполнительный директор АТОР. По ее словам, речь идет об открытии осенью наиболее популярных туристических направлений — это страны Средиземноморья, включая Турцию.

«Хотя у нас есть Азия, Таиланд, Вьетнам, у нас есть ОАЭ, Израиль, на который тоже все рассчитывали, но пока прогнозы здесь непонятные»,— цитирует Ломидзе телеканал 360.

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Между тем, накануне стало известно, что правительство РФ утвердило постановление, которое даёт право авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо денег за рейсы, которые были отменены из-за пандемии COVID-19. Документ, завизированный главой кабмина Михаилом Мишустиным, размещён на портале правовой информации. Так, согласно ему, в течение трёх лет на потраченную сумму пассажир сможет приобрести другой билет по любому направлению. Эти средства можно будет также использовать при оплате других услуг авиакомпании.

Решение о запрете международных пассажирских авиаперевозок было принято в России в конце марта в связи с эпидемиологической ситуацией. Внутрироссийские рейсы не были ограничены, однако спрос на перелёты кардинально рухнул из-за карантинных ограничений в регионах.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:КоронавирусМайя ЛомидзеТуризмПляжи
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