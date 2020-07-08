«Не раньше сентября»: В АТОР спрогнозировали сроки возобновления выездного туризма
Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира, согласно самым оптимистичным прогнозам, возобновится не ранее конца сентября - октября этого года. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Пессимистичный прогноз на открытие выездного туризма по наиболее популярным направлениям – это декабрь, отметила исполнительный директор АТОР. По ее словам, речь идет об открытии осенью наиболее популярных туристических направлений — это страны Средиземноморья, включая Турцию.
«Хотя у нас есть Азия, Таиланд, Вьетнам, у нас есть ОАЭ, Израиль, на который тоже все рассчитывали, но пока прогнозы здесь непонятные»,— цитирует Ломидзе телеканал 360.
Между тем, накануне стало известно, что правительство РФ утвердило постановление, которое даёт право авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо денег за рейсы, которые были отменены из-за пандемии COVID-19. Документ, завизированный главой кабмина Михаилом Мишустиным, размещён на портале правовой информации. Так, согласно ему, в течение трёх лет на потраченную сумму пассажир сможет приобрести другой билет по любому направлению. Эти средства можно будет также использовать при оплате других услуг авиакомпании.
Решение о запрете международных пассажирских авиаперевозок было принято в России в конце марта в связи с эпидемиологической ситуацией. Внутрироссийские рейсы не были ограничены, однако спрос на перелёты кардинально рухнул из-за карантинных ограничений в регионах.
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