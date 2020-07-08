«Не раньше сентября»: В АТОР спрогнозировали сроки возобновления выездного туризма

Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира, согласно самым оптимистичным прогнозам, возобновится не ранее конца сентября - октября этого года. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Пессимистичный прогноз на открытие выездного туризма по наиболее популярным направлениям – это декабрь, отметила исполнительный директор АТОР. По ее словам, речь идет об открытии осенью наиболее популярных туристических направлений — это страны Средиземноморья, включая Турцию.

«Хотя у нас есть Азия, Таиланд, Вьетнам, у нас есть ОАЭ, Израиль, на который тоже все рассчитывали, но пока прогнозы здесь непонятные»,— цитирует Ломидзе телеканал 360.