Не протест, а эмоция. В Госдуме объяснили увеличение матерных высказываний в рунете
Резкое увеличение матерной лексики в рунете после вступления в силу закона о запрете мата в интернете 1 февраля говорит не о протесте россиян, а об их эмоциональной реакции. Такое мнение на пресс-конференции НСН «Великий русский Web. Свой и без мата?» высказал зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
«Это не факт протеста. Но когда вступал закон о запрете мата, на этом концентрировалось внимание, и люди реагировали. Появлялось противодействие, «оставьте интернет свободным». Думаю, это было один-два дня, и сейчас уже этот всплеск прошел», - сказал Свинцов.
По данным «Медиалогии», в первые дни февраля 2021 года, количество публикаций с ненормативной лексикой возросло более чем на 200 тысяч, по сравнению с тем же периодом в 2020 году, и составило 646,1 тысячи.
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