Не прошедших аттестацию на знание Москвы таксистов будут штрафовать на 5 тысяч

В Москве водители такси, не прошедшие аттестацию на знание города, будут платить штраф в 5 тыс. рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на подписанный мэром Сергеем Собяниным закон.

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Речь идет о знании объектов транспортной инфраструктуры Москвы. Также штраф грозит водителям, провалившим экзамен на знание объектов культурного наследия, медицинских организаций, объектов образования, спорта и тд.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает требования к уровню локализации автомобилей такси. Документ опубликован на официальном портале правовых актов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Сергей СобянинМоскваТакси

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