Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за овербукинг на рейсе из Новосибирска

Авиакомпания «Победа» получила штраф в 30 тысяч рублей за то, что продала больше билетов, чем мест на самолете из Новосибирска в Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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Согласно данным, в декабре прошлого года авиакомпания незаконно отказала в перевозке двум пассажирам по причине «превышения количества доступных мест на борту воздушного судна». Отмечается, что генеральному директору «Победы» было внесено представление об устранении нарушений закона.

Подчеркивается, что деньги пассажирам за билеты были возвращены.

Ранее глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в пресс-центре НСН предложил легализовать в России овербукинг, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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