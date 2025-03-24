«Не попытка заработать!»: Высоцкий заступился за Эрмитаж после скандала с блогершей
Никита Высоцкий заявил НСН, что музеи сегодня вынуждены заниматься коммерческими мероприятиями, но зачастую это унизительно.
Обычные посетители могут приходить в Эрмитаж в нарядных платьях, но проведение любых съемок должно согласовываться заранее, так как это мешает другим гражданам, заявил НСН актер театра и кино, директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке» Никита Высоцкий.
Ранее двух девушек не пустили в музей Эрмитаж, потому что они были слишком нарядно одеты. Сотрудники заподозрили, что блогер хотела бесплатно провести коммерческую съемку в музее. Сотрудники проинформировали их, что такая съемка должна быть оплачена дополнительно. По данным музея, фешн-съемка проводилась с целью рекламы бренда. Высоцкий отметил, что дело здесь не в попытке музея заработать.
«Существует такая практика, люди заключают договор на проведение коммерческих съемок. Здесь проблема в том, что было несоответствие поведения. Обычным посетителям никто не запрещает приходить в музей в красивых платьях. Но когда человек ставит свет, просит фотографа делать снимки, это мешает посетителям, идут экскурсии… Здесь дело не в том, что Эрмитаж хотел заработать, просто хотели не дать человеку вести себя неподобающим образом. Я, конечно, на стороне музея. Работники музея все сделали правильно. Если блогеры хотели провести съемку, они могли договориться заранее, выбрать время, когда нет экскурсий. Больших денег блогер бы не заплатила. Но она, что называется, плевать хотела. Договориться можно всегда. Просто у нас некоторые люди почему-то ставят себя выше других. Это показывает отношение людей», - объяснил он.
При этом Высоцкий подчеркнул, что музеи сегодня вынуждены заниматься коммерческими мероприятиями, но зачастую это «унизительно».
«Чем больше музей или даже театр становятся бизнесом, тем меньше там остается искусства. К сожалению, это так. Государство не должно экономить на культуре, тогда идея устроить свадьбу в Эрмитаже пропадет сама собой. Музей – это все-таки музей, он производит культурных людей, у которых интеллект и сознание находятся на более высоком уровне. За это и платит государство. Культурные учреждения зарабатывают деньги опосредованно, так как воспитывают поколение людей, на которых можно положиться. Поэтому неправильно устраивать пьянки в музеях, это унизительно. Музеям коммерческие мероприятия разрешили, но они просто вынуждены этим заниматься», - заключил собеседник НСН.
В Эрмитаже отметили, что у них постоянно проходят свадебные и постановочные фотосеcсии. Но для этого нужно приобрести специальный билет, так как любая съемка в интерьерах музея требует особого внимания службы безопасности и смотрителей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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