«Не попытка заработать!»: Высоцкий заступился за Эрмитаж после скандала с блогершей

«Существует такая практика, люди заключают договор на проведение коммерческих съемок. Здесь проблема в том, что было несоответствие поведения. Обычным посетителям никто не запрещает приходить в музей в красивых платьях. Но когда человек ставит свет, просит фотографа делать снимки, это мешает посетителям, идут экскурсии… Здесь дело не в том, что Эрмитаж хотел заработать, просто хотели не дать человеку вести себя неподобающим образом. Я, конечно, на стороне музея. Работники музея все сделали правильно. Если блогеры хотели провести съемку, они могли договориться заранее, выбрать время, когда нет экскурсий. Больших денег блогер бы не заплатила. Но она, что называется, плевать хотела. Договориться можно всегда. Просто у нас некоторые люди почему-то ставят себя выше других. Это показывает отношение людей», - объяснил он.

При этом Высоцкий подчеркнул, что музеи сегодня вынуждены заниматься коммерческими мероприятиями, но зачастую это «унизительно».

«Чем больше музей или даже театр становятся бизнесом, тем меньше там остается искусства. К сожалению, это так. Государство не должно экономить на культуре, тогда идея устроить свадьбу в Эрмитаже пропадет сама собой. Музей – это все-таки музей, он производит культурных людей, у которых интеллект и сознание находятся на более высоком уровне. За это и платит государство. Культурные учреждения зарабатывают деньги опосредованно, так как воспитывают поколение людей, на которых можно положиться. Поэтому неправильно устраивать пьянки в музеях, это унизительно. Музеям коммерческие мероприятия разрешили, но они просто вынуждены этим заниматься», - заключил собеседник НСН.

В Эрмитаже отметили, что у них постоянно проходят свадебные и постановочные фотосеcсии. Но для этого нужно приобрести специальный билет, так как любая съемка в интерьерах музея требует особого внимания службы безопасности и смотрителей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

