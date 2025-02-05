В Белоруссии пресекли канал поставок наркотиков из ЕС в Россию
Правоохранители Белоруссии пресекли крупный канал поставок психотропных веществ из Евросоюза в Россию. Об этом сообщает Следственный комитет республики.
«Согласно материалам уголовного дела, в одной из 5 организованных преступных групп, входящих в состав международной преступной организации, была налажена целая сеть поставки наркотиков из стран Евросоюза в Россию, транзитом через Беларусь», — указали в ведомстве.
Функции оптового курьера в Белоруссии выполнял 36-летний иностранец, переехавший в Минск в 2022 году. После нескольких закладок куратор мужчины решил, что больше не нуждается в его услугах, при этом «курьер» решил украсть наркотики и открыть собственный магазин. Около года злоумышленник продавал психотропы в даркнете у себя на родине, затем решил расширить географию и прибыл в Белоруссию. Его удалось задержать на одной из первых закладок.
Правоохранители вышли еще на одного курьера, работавшего на тот же наркомаркет. Оба фигуранта признали вину и раскрыли детали преступной схемы. Были установлены личности ряда других участников группы и задержаны курьеры, поставлявшие наркотики из ЕС в Белоруссию для поставки в РФ. Правоохранители изъяли из оборота более 1,5 тонны запрещенных веществ.
Двум курьерам предъявили обвинения по ряду уголовных статей, в том числе о незаконном обороте психотропов с целью сбыта организованной группой и участии в преступной организации.
Ранее в России задержали членов колумбийского картеля, которые везли полтонны кокаина в страны ЕС, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru