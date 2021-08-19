«Не похолодание, а климатическая норма». Синоптик рассказал о погоде в Москве

Синоптики предупредили жителей столичного региона о похолодании. Начальник ситуационного центра Гидрометцентра Юрий Варакин рассказал, что к выходным температура в Москве понизится на 8… 10 градусов по сравнению с пиком тепла, который был в столице 17 и 18 августа.

В дневные часы будет составлять+20...+22 ˚С, пишет RT. Специалист подчеркнул, что такая температура близка к климатической норме.

В Москве за несколько часов выпала четверть месячной нормы осадков

А накануне вечером на Москвы обрушился тропический ливень, о котором предупреждали синоптики и мэр города Сергей Собянин. В некоторых районах столицы сильный дождь сопровождался мощными порывами ветра.

Ранее Собянин написал в Twitter, что в столице в среду вечером начнутся гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.

В свою очередь, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обещал москвичам «мозаичный град» и «два ведра воды на квадратный метр».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Гидрометцентр РоссииПогода В Москве
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