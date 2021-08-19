«Не похолодание, а климатическая норма». Синоптик рассказал о погоде в Москве

Синоптики предупредили жителей столичного региона о похолодании. Начальник ситуационного центра Гидрометцентра Юрий Варакин рассказал, что к выходным температура в Москве понизится на 8… 10 градусов по сравнению с пиком тепла, который был в столице 17 и 18 августа.

В дневные часы будет составлять+20...+22 ˚С, пишет RT. Специалист подчеркнул, что такая температура близка к климатической норме.