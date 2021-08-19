«Не похолодание, а климатическая норма». Синоптик рассказал о погоде в Москве
Синоптики предупредили жителей столичного региона о похолодании. Начальник ситуационного центра Гидрометцентра Юрий Варакин рассказал, что к выходным температура в Москве понизится на 8… 10 градусов по сравнению с пиком тепла, который был в столице 17 и 18 августа.
В дневные часы будет составлять+20...+22 ˚С, пишет RT. Специалист подчеркнул, что такая температура близка к климатической норме.
А накануне вечером на Москвы обрушился тропический ливень, о котором предупреждали синоптики и мэр города Сергей Собянин. В некоторых районах столицы сильный дождь сопровождался мощными порывами ветра.
Ранее Собянин написал в Twitter, что в столице в среду вечером начнутся гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.
В свою очередь, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обещал москвичам «мозаичный град» и «два ведра воды на квадратный метр».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Пострадавшие от паводков регионы получат 400 млн рублей на закупку техники
- Центр Гамалеи модифицировал вакцину «Спутник V» под штамм «дельта»
- Байден допустил продление срока вывода войск США из Афганистана
- Шойгу опробовал на танке трассу для Армейских международных игр
- Победившая Аверину израильтянка описала свой успех фразой «я не русская»
- Украинские наемники пожаловались на отношение к ним в Афганистане
- Футболист сборной Афганистана пытался улететь на шасси самолета и умер
- «Не похолодание, а климатическая норма». Синоптик рассказал о погоде в Москве
- В Аргентине рассказали об иммунном ответе после комбинации «Спутника V» c Moderna
- В ВОЗ рассказали, что спасает от смерти при заражении штаммом «дельта»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru