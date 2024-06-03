«Не панацея!»: Банкротство может не спасти Блиновскую от долгов
В случае оправдания Блиновской и списания ее долгов в будущем могут появиться новые инфобизнесмены, которые будут уходить от налогов с помощью банкротства, заявил НСН Дмитрий Кваша.
Эксперт в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрий Кваша в беседе с НСН заявил, что при оформлении процедуры банкротства могут списать долги физического лица, но долги компании останутся с обвиняемым навсегда.
Блогер Елена Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве, данные появились в картотеке суда. В конце мая «Королева марафонов» погасила более 140 миллионов рублей долгов по налогам.
«Все зависит от позиции, которую подготовят юристы Блиновской на саму процедуру банкротства. Банкротство – не панацея, из-за которой отпустят все долги. Так как дело резонансное, то ей не дадут так просто уйти от долгов, ей оставят что-то к возмещению. Если мы говорим про банкротство физического лица, то налоги списываются, но здесь необходимо будет обосновать, по каким причинам человек не смог выполнить свои налоговые обязательства. Процедура банкротства позволит списать кредиты, заемы, долги по ЖКХ, но от субсидиарной ответственности банкротство не спасет. Если долги не ее, как физического лица, в ее компании, то такие долги не списываются при процедуре банкротства, они идут с человеком пожизненно, до тех пор, пока человек их не выплатит. Тут нужно разбираться, что именно вменяют Блиновской», - сказал собеседник НСН.
По его словам, если с блогера все же спишут долги, то это может вызвать волну подобных махинаций, но уже с участием других инфобизнесменов.
«Если суд вдруг решит, что этот человек достоин того, чтобы списать с него все долги, то, мне кажется, это послужит не очень позитивным примером для прецедентов, которые могут произойти в будущем. Не может быть гарантии, что в будущем такие же инфобизнесмены не будут дробить бизнес, а потом использовать лазейки банкротства, чтобы уйти от налогов и не платить свои многомиллиардные долги», - отметил эксперт.
В июле 2023 года стало известно, что «Королева марафонов» погасила задолженность перед судом в 50 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продажи «Автоваза» в РФ в мае выросли на 70,7%
- Депутат Слуцкий назвал принятие закона об иноагентах национальным интересом Грузии
- Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана
- Правительство внесло в Госдуму поправки в федеральный бюджет на 2024-2026 годы
- Экс-зампред ЦБ дал прогноз по ключевой ставке
- Литва не пустила в Калининградскую область вагон с написанной на нем буквой «Z»
- Над Белгородской областью сбили БПЛА
- Фонд Клуни опроверг преследование российских журналистов в Европе
- В Севастополе задержали диверсантов, готовивших теракты против военных Черноморского флота
- Песков считает, что России и КНР удастся договориться о поставках газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru