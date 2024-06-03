«Не панацея!»: Банкротство может не спасти Блиновскую от долгов

По его словам, если с блогера все же спишут долги, то это может вызвать волну подобных махинаций, но уже с участием других инфобизнесменов.

«Если суд вдруг решит, что этот человек достоин того, чтобы списать с него все долги, то, мне кажется, это послужит не очень позитивным примером для прецедентов, которые могут произойти в будущем. Не может быть гарантии, что в будущем такие же инфобизнесмены не будут дробить бизнес, а потом использовать лазейки банкротства, чтобы уйти от налогов и не платить свои многомиллиардные долги», - отметил эксперт.



В июле 2023 года стало известно, что «Королева марафонов» погасила задолженность перед судом в 50 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

