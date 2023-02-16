«Не ожидал»: омский губернатор возмутился словами Брыльской о городе

Губернатор Омской области Александр Бурков в своем телеграм-канале отреагировал на скандальное заявление польской актрисы Барбары Брыльски.

Она заявила, что ей «страшно выходить из самолета» в отдаленных российских городах, в том числе в Омске.

По мнению главы региона, странно делать выводы о городе с трапа самолета. Бурков отметил, что резкое заявление актрисы сильно контрастирует с образом Нади из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».

«Признаюсь, не ожидал», - написал губернатор.

В свою очередь мэр Новосибирска пригласил актрису посетить город и посмотреть, как обстоят дела на самом деле, передает «Радиоточка НСН».

Слова польской актрисы о нищете в России - вранье, заявила в беседе с НСН народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

