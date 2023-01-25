«Она не осуждена»: Экс-генпрокурор Степанков не нашел нарушений в трудоустройстве Раковой

Трудоустройство экс-замминистра просвещения Марины Раковой в Агентство стратегических инициатив не противоречит действующему законодательству, поскольку чиновница еще не признана виновной судом. Об этом НСН заявил бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков.

Экс-замминистра просвещения Марина Ракова стала советником директора Агентства стратегических инициатив — некоммерческой организации, созданной правительством. Официальное трудоустройство стало возможным, несмотря на уголовное дело о хищении более 50 млн рублей. Раковой запрещены пользование средствами связи и выход на улицу с 22:00 до 06:00 без разрешения следователя до 7 февраля 2023 года. Степанков заявил, что правовых препятствий для назначения Раковой на эту должность нет.

«Дело в том, что Ракова не осуждена. Ограничения по выполнению той или иной работы могут вступить в силу только по приговору суда. Например, осужденные за преступления против половой неприкосновенности не могут заниматься воспитательной деятельностью или преподавать в дошкольных учреждениях, а судимые за корыстные преступления не допускаются к материально ответственным должностям. Выход на улицу в дневное время ей разрешен, если снимут ограничения на использование средств связи, она сможет пользоваться интернетом и телефоном на работе. Она вполне может работать, человеку же нужно как-то существовать», — сказал Степанков.

Собеседник НСН отметил, что в ряде случаев Ракова сможет работать и после вынесения приговора.

«Нужно смотреть, каким будет приговор. Например, он может быть связан с исправительными работами, с удержанием части заработной платы. Тогда она сможет и дальше оставаться на этой должности. Думаю, вряд ли ее взяли бы на работу, где она распоряжалась бы какими-то финансовыми средствами, поскольку ей предъявлено обвинение в корыстном преступлении», — добавил бывший генпрокурор.

Степанков добавил, что трудоустройство Раковой и передача дела в прокуратуру вряд ли связаны между собой.

«Дело передается в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. У прокурора два пути. Первый — он соглашается с выводами следствия, предъявленным обвинением и полнотой собранных материалов. В этом случае он утверждает обвинительное заключение и передает дело в суд. Второй — он возвращает дело следствию из-за неких недостатков, недочетов и так далее. Любой следователь, предъявляя обвинение и направляя дело в суд, все подводные камни дела и вполне может допускать, что суд проявит снисхождение — переквалифицирует обвинение, назначит менее суровое наказание и так далее. Думаю, в данном случае не это главное. Тем более, дело уже закончено, расследование завершено, как-либо повлиять на его ход Ракова уже не может», — заключил он.

Ранее был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию и по состоянию здоровья ректор РАНХиГС при президенте России Владимир Мау. В июне 2022 года вместе с Раковой замгендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком он стал фигурантом дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, однако в октябре дело о мошенничестве в отношении Мау было закрыто. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

