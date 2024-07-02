«На солнце не оставлять!»: Жара не приведет к взрыву смартфона

Аккумулятор смартфонов не стоит надолго оставлять на солнце в жаркие дни, однако в случае перегрева угрозы взрыва устройства нет, сообщил в интервью НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

МЧС предупредило о сильной жаре в Москве 1, 2 и 3 июля. В эти дни температура воздуха повысится до 30-33 градусов тепла. Москвичам рекомендовали избегать перегрева на солнце. Корнейчук отметил, что также стоит оберегать и гаджеты.