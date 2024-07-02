«На солнце не оставлять!»: Жара не приведет к взрыву смартфона

Аккумулятор смартфона может нормально функционировать при температуре до 50 градусов тепла, сообщил НСН эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

Аккумулятор смартфонов не стоит надолго оставлять на солнце в жаркие дни, однако в случае перегрева угрозы взрыва устройства нет, сообщил в интервью НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

МЧС предупредило о сильной жаре в Москве 1, 2 и 3 июля. В эти дни температура воздуха повысится до 30-33 градусов тепла. Москвичам рекомендовали избегать перегрева на солнце. Корнейчук отметил, что также стоит оберегать и гаджеты.

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«В инструкции прописано, что можно делать, а чего нельзя. Как правило, наша жара находится в пределах допустимого температурного режима до 50-60 градусов тепла, но важно понимать, что гаджеты не стоит оставлять надолго под прямыми лучами летнего солнца. Смартфоны могут перегреваться, в этом случае включается штатный режим, при котором частоты процессора сбрасываются, он начинает медленнее работать. При наиболее сильном нагреве устройство может выключиться во избежание повреждений», - заявил он.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман рассказала «Радиоточке НСН», что батареи электросамокатов также рассчитаны на температуру до 60 градусов, поэтому рекордная жара в Москве не влияет на безопасность поездок.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:СмартфоныБезопасность

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