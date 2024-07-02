Вильфанд: Жара в Москве повторила 134-летний рекорд

Жара в Москве повторила рекорд 134-летней давности. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Причиной взрыва баллона в московском автобусе могла стать жара

По его словам, 2 июля 1890 года в столице была зафиксирована максимальная температура 31,9 градуса.

«Сейчас уже тоже 31,9 градуса. Рекорд повторён», - заключил Вильфанд.

Ранее синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Анапе 30 июня воздух прогрелся до 33,5 градуса, что стало максимальным значением для этого дня за всю историю наблюдений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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