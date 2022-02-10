«Не осталось ничего»: Жена Олега Сироты о разделе имущества после развода
Жена православного бизнесмена Олега Сироты рассказала, что супруг не оставил ей ничего, после ухода из семьи. О предстоящем бракоразводном процессе Пелагея Сирота рассказала в своем Instagram.
Пелагея отметила, что они с мужем так и не смогли без суда договориться о разделе имущества.
«У меня не осталось ничего. Ни сыроварни, ни бизнеса, ни машин. Все принадлежит Олегу», — написала Сирота.
Супруга бизнесмена также подчеркнула, что муж отказался выплачивать ипотеку, которая была взята во время брака.
На вопрос НСН Олег Сирота ответил, что «не готов комментировать» слова жены и завершил вызов.
«Никогда не думала, что окажусь в такой ситуации. Мне очень страшно», — поделилась Пелагея.
О расставании после 11 лет брака Олег Сирота объявил еще в октябре. За время брака у пары родилось четверо детей — три дочери и сын. По словам Пелагеи, инициатором развода стал Олег.
Перед объявлением о разводе во время выборов в Госдуму, Сирота посетил предвыборный участок вместе со своей козой Меркель, которую купил у своего бывшего тестя Германа Стерлигова. Сирота объяснил, что коза потянула его к избирательному участку, и подмосковный фермер не смог отказать любимому животному.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- Скончался вирусолог, открывший ВИЧ, Люк Монтанье
- Париж и Брюссель запретили «конвои свободы» против COVID-ограничений
- «Не осталось ничего»: Жена Олега Сироты о разделе имущества после развода
- «Надругался над реликвией!» В Белоруссии завели дело на мэра Днепра из-за замены флага
- Лиз Трасс пригласила Лаврова посетить Великобританию
- В Подмосковье проверят транспортные компании
- Глава МИД Британии оправдалась за «непризнание» суверенитета РФ над Ростовом и Воронежем
- Депутат объяснил причину проблем с транспортом в Московской области
- Индия отменяет обязательный въездной карантин для туристов с 14 февраля
- Анджелина Джоли призвала принять в США закон о домашнем насилии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru