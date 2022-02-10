«Не осталось ничего»: Жена Олега Сироты о разделе имущества после развода

«У меня не осталось ничего. Ни сыроварни, ни бизнеса, ни машин. Все принадлежит Олегу», — написала Сирота.

Супруга бизнесмена также подчеркнула, что муж отказался выплачивать ипотеку, которая была взята во время брака.

На вопрос НСН Олег Сирота ответил, что «не готов комментировать» слова жены и завершил вызов.

«Никогда не думала, что окажусь в такой ситуации. Мне очень страшно», — поделилась Пелагея.

О расставании после 11 лет брака Олег Сирота объявил еще в октябре. За время брака у пары родилось четверо детей — три дочери и сын. По словам Пелагеи, инициатором развода стал Олег.

Перед объявлением о разводе во время выборов в Госдуму, Сирота посетил предвыборный участок вместе со своей козой Меркель, которую купил у своего бывшего тестя Германа Стерлигова. Сирота объяснил, что коза потянула его к избирательному участку, и подмосковный фермер не смог отказать любимому животному.

