«Не обсуждали»: Песков – о реакции Кремля на предложение перенести День России
В Кремле не обсуждали идею о переносе празднования Дня России с 12 июня на 1 июля.
«Это новое предложение. Каких-либо обсуждений на этот счёт в Кремле не ведётся», — цитирует официального представителя Кремля RT.
Напомним, ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала, что направила президенту Владимиру Путину предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля – на день окончания голосования по поправкам к Конституции РФ, пишет РИА ФАН.
А на минувшей неделе глава социального комитета Совфеда Инна Святенко заявила, что день Конституции, отмечаемый 12 декабря, можно перенести на 1 июля и сделать его выходным. А вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова ранее высказала мнение о том, что 1 июля, день завершения общероссийского голосования по поправкам к Конституции, в перспективе стоит сделать выходным.
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