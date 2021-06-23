«Не обсуждается». Песков прокомментировал возможность введения нового локдауна

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле неизвестно о возможном введении локдауна в каком-либо регионе России, сообщает ТАСС.

«Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун», - отметил он.

По словам представителя Кремля, на федеральном уровне подобных планов тоже нет.

Ранее Песков заявил о неминуемой дискриминации граждан, которые не привились от коронавируса, сообщает RT. По его словам, граждане без иммунитета будут представлять угрозу для окружающих, поэтому «не смогут работать на всех участках».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:КоронавирусРоссияДмитрий Песков
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