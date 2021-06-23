«Не обсуждается». Песков прокомментировал возможность введения нового локдауна
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле неизвестно о возможном введении локдауна в каком-либо регионе России, сообщает ТАСС.
«Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун», - отметил он.
По словам представителя Кремля, на федеральном уровне подобных планов тоже нет.
Ранее Песков заявил о неминуемой дискриминации граждан, которые не привились от коронавируса, сообщает RT. По его словам, граждане без иммунитета будут представлять угрозу для окружающих, поэтому «не смогут работать на всех участках».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+17 594 / сут.
Умерли
131 тыс.+548 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+12 660 / сут.
- ВОЗ выявила недочеты на российском предприятии по производству «Спутник V»
- Германия поможет Украине отстоять свои интересы после строительства «СП-2»
- «Не обсуждается». Песков прокомментировал возможность введения нового локдауна
- В Индии предупредили о моментальной заразности штамма «дельта-плюс»
- Кадырова призвали выставить свою кандидатуру на сентябрьских выборах главы региона
- Собянин открыл сразу четыре поликлиники после комплексной реконструкции
- МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение
- На вакцинацию записалось рекордное число москвичей
- Собянин: Москва достигла пика заболеваемости COVID-19
- Адвокат: Избитый Мамаевым и Кокориным водитель отсудил ещё 200 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru