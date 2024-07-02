«Не называть сумму»: Соискателям рассказали, как договориться о высокой зарплате

Чтобы договориться о высокой зарплате на собеседовании, нужно продемонстрировать работодателю свою ценность и не называть точную цифру желаемой зарплаты. Об этом рассказала замгендиректора по работе с персоналом компании «Юнигрин Энерджи» Ирина Петрова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Петрова пояснила, что в первую очередь нужно указать релевантный опыт работы в резюме. Далее необходимо написать сопроводительное письмо, которое должно заинтересовать работодателя. В нем кандидат должен указать свои ключевые навыки, полезные для будущего места работы.

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По словам Петровой, перед тем как говорить о желаемом заработке, важно рассказать о своих профессиональных достижениях и показать свою ценность. Также очень важно правильно выбрать момент для разговора о зарплате и вместо конкретной цифры назвать допустимый для соискателя диапазон. Так кандидат покажет, что готов к переговорам.

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ФОТО: РИА Новости
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