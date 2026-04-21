Успеть до 35 лет: Сколько стоит процедура заморозки яйцеклеток

Замораживать яйцеклетки для эффективного результата в будущем необходимо до 35 лет, заявила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН.

«Программ по заморозке яйцеклеток все больше. У нас пока далеко не все женщины об этом заботятся. Замораживать лучше в возрасте до 35 лет. Лучше потратить порядка 200 тысяч рублей, но эта ценность становится очевидна только ближе к 40. После 40 лет, к сожалению, эффективность замораживания яйцеклеток резко падает. В 40 лет, чтобы получить беременность с вероятностью 90%, нужно заморозить больше сорока яйцеклеток. А в 25 лет нам достаточно заморозить десять яйцеклеток. Качество яйцеклеток драматически ухудшается после 35 лет, но нас не слышат», - рассказала она.

Сегодня уже 20% супружеских пар в России не могут иметь детей, заявила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН.

