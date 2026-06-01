Исследование: 65% аллергиков не могут работать более 6 часов в день

Более половины аллергиков не могут продуктивно работать больше 6 часов в день в разгар сезона аллергии. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные исследования коммуникационного агентства PR Perfect.

О сложностях рассказали 65% респондентов, при этом 29,4% из них работают эффективно менее 3 часов в день, 29,5% — около 5–6 часов, 5,9% — 4 часа. Только 35,3% опрошенных сохраняют обычную работоспособность и трудятся по 7–8 часов.

Кроме того, эксперты выяснили, что 35,3% респондентов ежедневно тратят 1,5 часа и более на симптомы аллергии и восстановление после них. У 52,9% опрошенных в сезон аллергии возникают рабочие ошибки чаще, чем в другие периоды: так, 35,3% путали цифры в документах и принимали неверные решения, 23,5% опаздывали на встречи, 17,6% пропускали дедлайны либо отправляли письма не тем адресатам. Отмечается, что 29,5% получали замечания или устный выговор от своих руководителей. Однако 82,4% опрошенных продолжают работать в сезон обострения аллергии и не уходят на больничный.

Как отметила основатель PR Perfect Кристина Петрова, в сезон аллергии работникам сложно сохранять прежнюю концентрацию в течение всего дня из-за плохого самочувствия. При этом организации не всегда адаптируют график под такие сезонные особенности.

«Я думаю, что компании, которые обратят внимание на этот фактор, например предложат гибкий старт дня или удаленную работу в апреле — июне, могут не только повысить реальную продуктивность, но и укрепить свою репутацию как ответственного работодателя», - указала эксперт.

