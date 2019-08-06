Не надо изобретать велосипед. Автор картонного Gelandewagen получит небольшой штраф

Управление ГИБДД по Нижегородской области заинтересовалось видеоблогером Ильей Молодцовым, который разъезжал на картонном Gelandewagen по дорогам Нижнего Новгорода. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ведомства. 4 августа с аккаунта нижегородского видеоблогера в Instagram было размещено видео, на котором видно, как молодой человек устанавливает картонную конструкцию в виде внедорожника на велосипед и ездит с ней по городу. В областном ГИБДД отметили, что проверяют видео на предмет нарушения молодым человеком правил дорожного движения. На видео попали моменты пересечения картонным Gelandewagen сплошной линии. Кроме того, правоохранителям предстоит оценить размеры самодельной конструкции – возможно, она не соответствует габаритам груза, который разрешено перевозить по дороге.

Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов в эфире НСН рассказал, что, скорее всего, блогер отделается незначительными штрафами, которые по закону полагаются велосипедистам за нарушение ПДД.

«Велосипедисты – такие же участники дорожного движения, и за нарушение ПДД для них предусмотрены штрафные санкции. Так что, думаю, этот человек получит небольшой штраф за те нарушения, которые он совершил. По каждому нарушению будет выписано отдельное постановление. Этим он и отделается. Не надо тут изобретать велосипед и пытаться сделать из велосипедиста автомобилиста. Там предусмотрен небольшой штраф, думаю, он даже не будет его оспаривать», – считает Шкуматов.