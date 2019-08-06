Не надо изобретать велосипед. Автор картонного Gelandewagen получит небольшой штраф
Управление ГИБДД по Нижегородской области заинтересовалось видеоблогером Ильей Молодцовым, который разъезжал на картонном Gelandewagen по дорогам Нижнего Новгорода. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ведомства. 4 августа с аккаунта нижегородского видеоблогера в Instagram было размещено видео, на котором видно, как молодой человек устанавливает картонную конструкцию в виде внедорожника на велосипед и ездит с ней по городу. В областном ГИБДД отметили, что проверяют видео на предмет нарушения молодым человеком правил дорожного движения. На видео попали моменты пересечения картонным Gelandewagen сплошной линии. Кроме того, правоохранителям предстоит оценить размеры самодельной конструкции – возможно, она не соответствует габаритам груза, который разрешено перевозить по дороге.
Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов в эфире НСН рассказал, что, скорее всего, блогер отделается незначительными штрафами, которые по закону полагаются велосипедистам за нарушение ПДД.
«Велосипедисты – такие же участники дорожного движения, и за нарушение ПДД для них предусмотрены штрафные санкции. Так что, думаю, этот человек получит небольшой штраф за те нарушения, которые он совершил. По каждому нарушению будет выписано отдельное постановление. Этим он и отделается. Не надо тут изобретать велосипед и пытаться сделать из велосипедиста автомобилиста. Там предусмотрен небольшой штраф, думаю, он даже не будет его оспаривать», – считает Шкуматов.
Собеседник НСН добавил, что штрафы не заставят людей отказаться от самых нелепых изобретений.
«Может, люди и поосторожнее будут, но я бы не стал преувеличивать воздействие штрафов на людей. Штраф получать неприятно, но люди все равно будут креативить. Просто этот креатив получается немного платным», – отметил координатор «Синих ведерок».
Ранее сообщалось об изобретателе из Ставрополя, который переделал свои «Жигули» так, что они ездят задом наперед. Несмотря на то, что изобретение оценил в Twitter глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, правоохранительные органы выписали автору штраф. Его привлекли к ответственности за управление машиной ВАЗ-2106 в условиях, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. Также правоохранители посчитали, что водитель нарушил правила расположения машины на дороге и не соблюдал требования об обязательном автостраховании.
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