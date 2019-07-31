Автоэксперты: На такси ящик рассады на дачу не повезешь!

Стоимость поездки на такси в России оказалась заметно дешевле, чем в Соединенных Штатах Америки. Об этом рассказали в финансовом конгломерате HSBC. По данным специалистов, поездки на такси в России приблизительно на 75% дешевле, чем в США. А вот стоимость владения личным авто за год дешевле американских показателей лишь на 30%. Эксперты отмечают, что именно по этой причине гражданам гораздо выгоднее пользоваться услугами такси, нежели личным транспортом. В финансовом конгломерате HSBC объяснили, что средняя стоимость поездки на такси в России составляет порядка 130 рублей, а в столице около 360 рублей. Отмечается, что такая разница незаметна потребителю из-за пропорциональности стоимости за поездку и доходов москвичей.

Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в беседе с НСН заявил, что исследование финансового конгломерата HSBC не отражает истинного положения. По его словам, услуги каршеринговых компаний гораздо выгоднее, чем поездки на такси.

«На самом деле, это исследование, к сожалению, не отражает реальности. Дело в том, что цены на такси очень сильно меняются в течение дня. Если вы едете в час пик, то вы можете столкнуться с тем, что цена на ту же самую поездку будет больше в три раза, чем, допустим, в непиковое время. В своем исследовании они смотрели некие усредненные тарифы или даже на минимальные. Поэтому такси, к сожалению, сюда нельзя привязать. А вот если говорить о каршеринге, чьи тарифы на аренду автомобилей примерно одинаковые в разное время суток, мы видим, что при небольшом, незначительном числе поездок в течение года, если эти поездки внутригородские, то каршеринг выгоднее от 0 до 5 тысяч километров пробег. При том, что средний пробег автомобиля в России 10 тысяч километров. Это говорит о том, что каршеринг для тех, кто редко использует автомобиль, очень выгоден и, в общем, является хорошей альтернативой покупке личного автотранспорта. Если же человек часто использует автомобиль, то, конечно, здесь других вариантов особо нет», - рассказал он.

Схожей точки зрения придерживается и автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. Однако в эфире НСН он отметил, что в России отказаться от личного автомобиля невозможно, поскольку у каждой второй семьи есть дачный участок, куда добираться на такси просто невыгодно.

«Нет, конечно, в ближайшем будущем нет. Дело в том, что это очень любопытное исследование, но оно, что называется, “в среднем по больнице”. В основном речь идет о том, что они ищут тенденции, и они как раз видны. Потихоньку новые формы мобильности замещают место личного автомобиля. Но это происходит медленно и не везде равномерно. Конечно, появляется возможность поехать на такси недорого. Где-то есть в крупных городах каршеринг, где-то можно выбрать сервис по подбору попутчиков вроде BlaBlaCar, где-то вообще в городе можно сесть на велосипед. Собственно речь о том, что автомобиль становится все дороже в эксплуатации, и люди пытаются каким-то образом придумать, как перемещаться, тем более, что предложения есть. Это тенденция. Но у нас в России есть вещь традиционная, которой нет в Европе – дача! А для поездки на дачу, которая есть у каждой второй семьи по статистике, ни такси, ни каршеринг не подойдет. И на моноколесе ящик с рассадой не повезешь. Поэтому автомобиль по-прежнему остается вещью необходимой, но уже, в принципе, в городах замечена тенденция отказа от второго автомобиля в семье», - заключил собеседник НСН.

Ранее общероссийское объединение пассажиров выступило с предложением создать черный список сайтов для путешествий. Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в беседе с НСН выступил против инициативы общероссийского объединения пассажиров. Он отметил, что использование россиянами сайтов поиска попутчиков, а также популярных ресурсов по бронированию автобусных билетов – не блажь. По мнению эксперта, гражданам не хватает ни средств, ни официальных маршрутов.

