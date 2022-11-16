Депутат Госдумы призвала вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам

Ранее РБК со ссылкой на данные Пенсионного фонда России и Росстата сообщало о том, что по итогам третьего квартала 2022 года в России оказалось минимальное количество работающих пенсионеров за последние 18 лет. Число таких граждан снизилось в сравнении с предыдущим кварталом на 413,6 тыс. и составило 8,1 млн человек. По мнению Бессараб, конкретную причину статистики можно назвать, однако отсутствие индексации пенсии работающим пенсионерам также играет свою роль.



«Многие регионы жалуются на то, что наряду с нехваткой специалистов систем образования и здравоохранения в сельской местности, ежегодно к 31 декабря наблюдается серьезное, почти массовое, увольнение специалистов, достигших пенсионного возраста, прохождение индексации и восстановление на работе. Это, конечно, влияет на дополнительные трудности. Вместе с тем, сейчас государство не обладает необходимыми средствами для проведения такой индексации. На мой взгляд, нужно вернуть индексацию работающим пенсионерам. Но не на бумаге, а на деле, когда это вновь позволит сделать федеральный бюджет», - сказала Бессараб.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о том, что правительство не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.

