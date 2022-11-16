Депутат Госдумы призвала вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам
Нужно вернуть индексацию работающим пенсионерам, когда это вновь позволит сделать федеральный бюджет, сказала НСН депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Провести индексацию работающим пенсионерам будет сложно, поскольку в проекте федерального бюджета РФ на 2023 год заложен дефицит в 3 трлн рублей, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее РБК со ссылкой на данные Пенсионного фонда России и Росстата сообщало о том, что по итогам третьего квартала 2022 года в России оказалось минимальное количество работающих пенсионеров за последние 18 лет. Число таких граждан снизилось в сравнении с предыдущим кварталом на 413,6 тыс. и составило 8,1 млн человек. По мнению Бессараб, конкретную причину статистики можно назвать, однако отсутствие индексации пенсии работающим пенсионерам также играет свою роль.
«Многие регионы жалуются на то, что наряду с нехваткой специалистов систем образования и здравоохранения в сельской местности, ежегодно к 31 декабря наблюдается серьезное, почти массовое, увольнение специалистов, достигших пенсионного возраста, прохождение индексации и восстановление на работе. Это, конечно, влияет на дополнительные трудности. Вместе с тем, сейчас государство не обладает необходимыми средствами для проведения такой индексации. На мой взгляд, нужно вернуть индексацию работающим пенсионерам. Но не на бумаге, а на деле, когда это вновь позволит сделать федеральный бюджет», - сказала Бессараб.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о том, что правительство не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 380 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 906 / сут.
- Патриарх Кирилл заявил, что его не пускают в Евросоюз
- Министр экономики Молдавии Гайбу ушёл в отставку
- СМИ: Большинство игроков «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Роналду ушёл из клуба
- Путин одобрил предложение расширить механизм внесудебного банкротства граждан
- В МИД посоветовали Польше думать об угрозах из-за накачки Украины оружием
- В Крыму херсонцы без гражданства РФ получат жилищные сертификаты
- Вооруженные силы РФ получили партию фронтовых бомбардировщиков Су-34
- Советы травматолога: Как избежать ушибов и переломов в гололед
- В Белоруссии заявили, что ВСУ взорвали мосты в направлении Гомеля и Мозыря
- СМИ: Замглавы Херсонской области задержали по делу об экономических преступлениях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru