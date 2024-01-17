«Без хаоса и анклавов!»: Глава СПЧ представил план по адаптации детей мигрантов

«Мы концентрируемся на обучении русскому языку. В школу приходят дети, которые не знают русский язык, что приносит хаос в процесс обучения. При этом нарушаются права и учителей, и детей местных, и мигрантов. Наша позиция очень простая, мы работаем с Минпросвещения над этим. Надо организовать учебные центры для детей, которые не знают русский язык. Их надо обучить настолько, чтобы они смогли войти в учебный процесс. Мы этого будем добиваться. Я полагаю, что уже в этом году мы это сделаем», - рассказал Фадеев.

По его словам, именно эффективное обучение русскому языку станет первым шагом в борьбе с анклавами.

«Сейчас разрешено учителям и директорам в школе готовить таких детей, но это не работает. Нужны специальные центры, так как некоторых детей нужно учить русскому языку, как иностранному. Если учитель не знает узбекского языка, например, как он будет учить ребенка. Бывает, что у ребенка дома разговаривают только на своем языке, а не на русском. Эти дети даже в школе не могут общаться со сверстниками, возникает изоляция. Эту изоляцию надо преодолевать, общество должно быть однородным. Иначе же возникают анклавы, что потом с ними делать? Там свои правила, порядки, законы. Они выходят из правого поля России. Поэтому нам надо сделать первый шаг и добиться того, чтобы все дети знали русский язык», - пояснил он.

Также Фадеев призвал перестать бояться миграционного потока в Россию, а начать серьезно с ним работать.

«Если ребенок не знает русского языка, как он может полюбить Россию? Многие получают гражданство, для многих она станет Родиной. Не надо бояться миграционного потока, но надо с ним очень серьезно работать. А сегодня мы плохо работаем, отсюда это напряжение. Все равно миллионы людей будут тянуться в Россию», - резюмировал собеседник НСН.

Замглавы Рособрнадзора Светлана Кочетова ранее сообщила, что ее ведомство выявило нарушения во всех 13 вузах, где мигранты сдают экзамены для получения российского гражданства и разрешений на работу, передает «Радиоточка НСН».