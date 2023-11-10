«Не может, а обязан»: Полицейских уличили в незнании законов о животных
Депутат Владимир Бурматов в эфире НСН признался, что ему пришлось объяснять тонкости закона в истории с запертым в машине котенком.
Полицейские, которые отказываются вскрыть машину, в которой находится запертое животное, элементарно не знают законов, в частности, 498 федерального закона «об ответственном обращении с животными». Об этом в эфире НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Ранее депутат Госдумы от партии «Новые люди» Георгий Арапов призвал предложить полиции вскрывать машины для спасения животных. Он подчеркнул, что эта мера позволит сотрудникам правопорядка действовать «прямо по букве закона», если животному грозит опасность.
«В недавней истории с запертым котенком в центре Москвы полиция сказала, что они не могут вскрыть машину, потому что это собственность человека. Нам на то, чтобы решить эту ситуацию, потребовалось полтора часа – мы просто объяснили сотрудникам, что в данном случае речь идет не просто возможности вскрыть машину. В отношении находящееся там животного фактически совершается преступление или правонарушение – смотря, как оно будет квалифицировано», - признался Бурматов.
Он напомнил сотрудникам полиции и активным гражданам, что каждое совершающееся преступление должно быть пресечено, и жестокое обращение с животными подходит под эту статью.
«В законе о полиции написано, что полицейский обязан пресечь совершающееся правонарушение или преступление. У нас очень быстро после этого отреагировала полиция, вскрыла машину. Если бы они этого не сделали, последовало бы обращение в прокуратуру, и они были бы сами привлечены к дисциплинарной ответственности за бездействие. Находящееся в машине животное, оставленное на солнцепеке, морозе, без еды и воды. В соответствии с 498 законом «Об ответственном обращении с животными» эти действия попадают под это определение. Мы открываем закон о полиции – совершающееся преступление должно быть пресечено – там так написано. И если в данном случае хозяин фактически издевается над своим животным, оставив его без еды, воды в машине, как это было в Санкт-Петербурге, где собака фактически жила в машине, в Москве и так далее, эта машина не может, а обязана быть вскрыта. Здесь важно обращать внимание, что есть действующая норма, которая позволяет решать, просто не все сотрудники внутренних дел и граждане знают об этом», - подытожил депутат.
Автоюрист Сергей Радько в свою очередь в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что владельца машины нужно предварительно уведомлять о том, что она будет вскрыта.
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