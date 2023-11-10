«Не может, а обязан»: Полицейских уличили в незнании законов о животных

Полицейские, которые отказываются вскрыть машину, в которой находится запертое животное, элементарно не знают законов, в частности, 498 федерального закона «об ответственном обращении с животными». Об этом в эфире НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Ранее депутат Госдумы от партии «Новые люди» Георгий Арапов призвал предложить полиции вскрывать машины для спасения животных. Он подчеркнул, что эта мера позволит сотрудникам правопорядка действовать «прямо по букве закона», если животному грозит опасность.