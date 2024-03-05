«Не меньше 100 метров»: В Госдуме оценили размер «радиусов трезвости» для школ и садов

Расстояние от школ и детских садов до магазинов с алкогольной продукцией должно быть не меньше 100 метров. Такие параметры в комментарии НСН назвал депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Он поддержал инициативу губернатора Московской области Андрея Воробьева о праве региональных властей устанавливать «радиусы трезвости». Такое предложение глава Подмосковья направил в правительство.

«Меньше 100 метров даже нет смысла обсуждать. Двадцать, пятнадцать, это всё полнейшая ерунда. Что такое 20 метров? Это расстояние, куда камень можно даже докинуть. Должна быть двухступенчатая система. Федеральная планка, меньше которой нельзя, чтобы было, а регион может делать больше. Учитывается специфика на местах, пожелания населения, чтобы алкоголь был подальше от школ, детских садов, социальных учреждений. Если в обществе есть запрос на расстояние больше 100 метров, власти региона должны его удовлетворить», - подчеркнул депутат.