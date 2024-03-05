«Не меньше 100 метров»: В Госдуме оценили размер «радиусов трезвости» для школ и садов
Депутат Хамзаев в эфире НСН поддержал инициативу губернатора Подмосковья об установлении минимального расстояния от соцучреждений до алкомагазинов.
Расстояние от школ и детских садов до магазинов с алкогольной продукцией должно быть не меньше 100 метров. Такие параметры в комментарии НСН назвал депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Он поддержал инициативу губернатора Московской области Андрея Воробьева о праве региональных властей устанавливать «радиусы трезвости». Такое предложение глава Подмосковья направил в правительство.
«Меньше 100 метров даже нет смысла обсуждать. Двадцать, пятнадцать, это всё полнейшая ерунда. Что такое 20 метров? Это расстояние, куда камень можно даже докинуть. Должна быть двухступенчатая система. Федеральная планка, меньше которой нельзя, чтобы было, а регион может делать больше. Учитывается специфика на местах, пожелания населения, чтобы алкоголь был подальше от школ, детских садов, социальных учреждений. Если в обществе есть запрос на расстояние больше 100 метров, власти региона должны его удовлетворить», - подчеркнул депутат.
Султан Хамзаев также выступил за ужесточение ответственности для владельцев магазинов с алкоголем, которые нарушают установленные нормы размещения торговых точек.
«Количество этих заведений агрессивно увеличивается. Дай им волю, они внутри детских садов будут продавать. Настолько безобразно всё это сегодня происходит. Действующие штрафные санкции минимальные. Ответственность надо ужесточать в рамках передачи части федеральных полномочий регионам», - отметил народный избранник.
Ранее врач-нарколог Руслан Исаев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что жители России пытаются заглушить стресс алкоголем. Уровень потребления за год вырос во всех категориях спиртосодержащих напитков.
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