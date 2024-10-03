«Не лишать прав!»: Волынец поддержала наказание для родителей детей-квадроберов

«Я бы расширила эту зону ответственности, добавила бы сюда фурри и все другие субкультуры, которые расчеловечивают людей. Лишение родительских прав – это все-таки избыточная мера. Но административная ответственность – да. У нас даже не нужно увеличивать количество статей, есть статья 5.35 о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, которая подразумевает штраф. Ее нужно расширить, добавить увлечение ребенка этим деструктивным движением. Еще, конечно, нужны разъяснительные беседы с родителями, в школе, на всех других площадках. Многие родители не понимают опасности происходящего. Они не понимают, что это связано с ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России, прим. НСН), что это одно из любимых направлений педофилов», - рассказала она.

Волынец подчеркнула, что зачастую квадроберами становятся дети, у которых есть психологические проблемы, им нужно помочь и направить.

«Многие дети тоже не понимают сути происходящего. Есть случаи, когда детям нужна психологическая и даже психиатрическая помощь. Иногда ребенок просто уходит от действительности. Статистика показывает, что такие дети стали либо жертвой травли, либо у них какие-то проблемы с родителями. Так ребенок привлекает внимание к своим проблемам. Ребенка надо занимать творчеством, спортом во внеурочное время. Квадробика – это не спорт, не акробатика, это наглая ложь. Надо разделять моду и тренд и то, что может нести опасность. Это не просто субкультура, надо переключить внимание ребенка», - заключила собеседница НСН.

Субкультуру квадроберов следует запретить в России, такая деятельность травмирует психику и может грозить очень тяжелыми последствиями. Об этом ранее заявила сенатор Наталия Косихина, передает «Радиоточка НСН».

