«Не лишать прав!»: Волынец поддержала наказание для родителей детей-квадроберов
Ирина Волынец заявила НСН, что родители должны нести административную ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
Родители должны нести ответственность за разрушительные увлечения своих детей, поэтому стоит наказывать родителей детей-квадроберов, но не лишать их прав, заявила НСН уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.
Депутат Госдумы Сергей Колунов ранее направил обращение в аппарат детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, предложив ввести меры ответственности для родителей детей-квадроберов, включая привлечение к административной и уголовной ответственности и лишение родительских прав, передает РИА Новости. Волынец инициативу поддержала частично.
«Я бы расширила эту зону ответственности, добавила бы сюда фурри и все другие субкультуры, которые расчеловечивают людей. Лишение родительских прав – это все-таки избыточная мера. Но административная ответственность – да. У нас даже не нужно увеличивать количество статей, есть статья 5.35 о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, которая подразумевает штраф. Ее нужно расширить, добавить увлечение ребенка этим деструктивным движением. Еще, конечно, нужны разъяснительные беседы с родителями, в школе, на всех других площадках. Многие родители не понимают опасности происходящего. Они не понимают, что это связано с ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России, прим. НСН), что это одно из любимых направлений педофилов», - рассказала она.
Волынец подчеркнула, что зачастую квадроберами становятся дети, у которых есть психологические проблемы, им нужно помочь и направить.
«Многие дети тоже не понимают сути происходящего. Есть случаи, когда детям нужна психологическая и даже психиатрическая помощь. Иногда ребенок просто уходит от действительности. Статистика показывает, что такие дети стали либо жертвой травли, либо у них какие-то проблемы с родителями. Так ребенок привлекает внимание к своим проблемам. Ребенка надо занимать творчеством, спортом во внеурочное время. Квадробика – это не спорт, не акробатика, это наглая ложь. Надо разделять моду и тренд и то, что может нести опасность. Это не просто субкультура, надо переключить внимание ребенка», - заключила собеседница НСН.
Субкультуру квадроберов следует запретить в России, такая деятельность травмирует психику и может грозить очень тяжелыми последствиями. Об этом ранее заявила сенатор Наталия Косихина, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД попросит отправить блогеров Чекалиных под домашний арест
- ВЦИОМ: Почти 50% россиян готовы переехать для получения лучшей работы
- ФСБ задержала на границе с Литвой украинских шпионов
- Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за атаку по центру Тель-Авива
- Леус: Сильные магнитные бури накроют Землю в ближайшие двое суток
- Гладков: Над Белгородом сбиты несколько воздушных целей
- СМИ: Блогеров Чекалиных задержали на 48 часов
- СМИ: Кабмин предложил повысить зарплаты бюджетников на 13,2%
- «Брачного договора нет!»: Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries
- Фальков: Изменения в перечне вступительных экзаменов в вузы введут к 2025 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru