«Не кушать ближнего своего». Кураев предостерег постящихся от мыслей о желудке

По его словам, у строго постящихся также может возникнуть эффект раздражительности и озлобления на окружающих.

«Очень важен эффект, к чему приводят ваши посты. Главное - не кушать ближнего своего. Но попоститься 1-2 оставшихся дня все-таки можно. Это не так уж сложно», - отметил священник.

При этом он высказал мнение, что в период пандемии у людей растет тяга к еде.

«Пандемия предполагает скудость жизненных и сенсорных впечатлений и у людей возникает очевидная попытка заместить это вкусняшками. За время карантина многие люди толстеют и очень из-за этого расстраиваются», - заключил собеседник НСН.

Ранее врач-диетолог, специалист по лечебно-физической культуре Ольга Шмелева рассказала на пресс-конференции в НСН, как питаться в Великий Пост.

