«Не кушать ближнего своего». Кураев предостерег постящихся от мыслей о желудке

Строгие ограничения в еде в Великий Пост могут привести к озлоблению и подмене понятий, сказал «Радиоточке НСН» запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о негативных сторонах строгого поста, который часть россиян соблюдает перед Пасхой.

«Строгий пост будет в пятницу и отчасти в субботу до утра воскресенья. В это время устав разрешает только воду. Но это устав монашеский. А для обычных людей здесь есть опасность, что они будут ждать не вести о Воскресении Христа, а вести о том, что можно покушать, когда забота о желудке и его просьбах вытесняет из головы все остальное», - сказал Кураев.

Диетолог дала советы по питанию в Великий пост

По его словам, у строго постящихся также может возникнуть эффект раздражительности и озлобления на окружающих.

«Очень важен эффект, к чему приводят ваши посты. Главное - не кушать ближнего своего. Но попоститься 1-2 оставшихся дня все-таки можно. Это не так уж сложно», - отметил священник.

При этом он высказал мнение, что в период пандемии у людей растет тяга к еде.

«Пандемия предполагает скудость жизненных и сенсорных впечатлений и у людей возникает очевидная попытка заместить это вкусняшками. За время карантина многие люди толстеют и очень из-за этого расстраиваются», - заключил собеседник НСН.

Ранее врач-диетолог, специалист по лечебно-физической культуре Ольга Шмелева рассказала на пресс-конференции в НСН, как питаться в Великий Пост.

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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Великий ПостАндрей Кураев
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