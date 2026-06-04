Отсутствие у молодёжи ряда навыков и умений, которые есть у старших, не говорит о деградации новых поколений, заявил НСН депутат Госдумы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман. По его словам, из этого не стоит делать далеко идущие выводы.

Более половины (54%) представителей поколений зумеров (родились после 1995 года) и альфа (родились после 2010 года) не умеют определять время по циферблату часов. Это показал опрос Sunlight, проведённый среди родителей. Согласно результатам, 49% - не знают, как вкрутить лампочку. Ещё 86% опрошенных считают, что молодежь плохо ориентируется в городе без навигационных приложений. 73% сказали, что подростки не знают таблицу умножения и не умеют считать в уме. Кроме того, около 70% отмечают сложности у молодежи с подсчетом наличных денег и сдачи.

«Думаю, об этих поколениях и о нашем будущем это говорит примерно то же самое, что обо мне говорит мое неумение пропалывать огород или доить корову. Жизнь меняется, навыки меняются. Я не сомневаюсь, что эти люди умеют что-то, чего не умею я, и что в современной повседневной жизни довольно часто бывает нужно. Кстати, замечу, что сам я ношу цифровые наручные часы с тех самых пор, как они вообще появились у нас в продаже. Другое дело, что до того я лет 40 пользовался обычными часами со стрелками, так что у меня есть оба этих навыка», - отметил собеседник НСН.