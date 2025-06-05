Архитектор назвал московский монорельс «инженерной ошибкой из девяностых»
Строительство высотного парка вместо старой дороги Борис Уборевич-Боровский в беседе с НСН сравнил с «Хай-Лайн парком» и «Парящим мостом» в Зарядье.
Мэрия Москвы назвала функционирующую с 2004 года на севере столицы монорельсовую линию убыточной и предложила преобразовать ее. Власти сообщили, что конструкции и подвижной состав нуждаются в обновлении, но вагоны такого типа уже не производятся, а выпуск новой партии потребует более 20 миллиардов рублей. Кроме того, себестоимость поездки одного пассажира составляет около 1,5 тысячи рублей, что почти в 20 раз выше себестоимости поездки на метро.
Член Союза московских архитекторов, архитектор, участвовавший в проектировании объектов ВДНХ, Борис Уборевич-Боровский в беседе с НСН подтвердил, что монорельс устарел, назвав его инженерной ошибкой 1990-х.
«Монорельс не очень полезен с точки зрения транспортной инфраструктуры: едет он медленно, он неудобен. Он не нашел признания у москвичей. Дорога сильно устарела и приносит только убытки. Поэтому надо ее полностью демонтировать. Инженеры, которые предложили этот монорельс, просто навязали Лужкову (Юрий, мэр Москвы с 1992 по 2010 год - ред. НСН) эту инженерную систему, не просчитав ее эффективность, рабочую схему по доставке пассажиров. Надо признать, что это инженерная ошибка из 1990-х», - сказал Уборевич-Боровский.
По его мнению, монорельс бы прекрасно работал и перевозил множество людей, если бы в свое время там были построены павильоны для проведения больших международных выставок с правой стороны ВДНХ.
В 2025 году НИИ «МосТрансПроект» предложил создать на месте монорельса круглогодичный парк на высоте шести метров, говорится на сайте мэра и правительства столицы. Воздушный парк должен включать цветники, аллеи, кафе, прогулочный маршрут и беговую дорожку. Похожий проект реализован в Нью-Йорке, напомнил Уборевич-Боровский.
«Подобная идея была уже давно в Нью-Йорке. На месте, где сейчас парк «Хай-Лайн», раньше проходила надземная железная дорога, которая позднее стала заброшенной. Там тоже встал вопрос, надо ли ее разбирать или оставить и во что-то превратить. Этот проект был очень изящно реализован: там появились пешеходные дорожки, растения и кусочки парков. И в итоге это стала городская пешеходная линия, которая пересекала город и превратилась в место притяжения для горожан», - рассказал специалист.
Вместе с тем, член Союза московских архитекторов сомневается в необходимости создавать еще один парк в и без того в одной из самых зеленых зон Москвы.
«Если бы такую линию создавать в густой городской застройке со сплошными зданиями и нет ни одного деревца, - тогда эта тема интересная. У нас есть опыт похожих проектов – мост в Зарядье, в котором также участвовали авторы «Хай-Лайна». Когда вы создаете хорошее благоустройство и продуманную территорию, то это серьезное вложение», - отметил архитектор.
С точки зрения Уборевич-Боровского, можно было бы развивать территорию самого ВДНХ.
Голосование по вопросу преобразования монорельса столичные власти запустили на портале «Активный гражданин» 2 июня. За три дня проголосовали уже 130 тысяч человек.
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