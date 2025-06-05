Мэрия Москвы назвала функционирующую с 2004 года на севере столицы монорельсовую линию убыточной и предложила преобразовать ее. Власти сообщили, что конструкции и подвижной состав нуждаются в обновлении, но вагоны такого типа уже не производятся, а выпуск новой партии потребует более 20 миллиардов рублей. Кроме того, себестоимость поездки одного пассажира составляет около 1,5 тысячи рублей, что почти в 20 раз выше себестоимости поездки на метро.

Член Союза московских архитекторов, архитектор, участвовавший в проектировании объектов ВДНХ, Борис Уборевич-Боровский в беседе с НСН подтвердил, что монорельс устарел, назвав его инженерной ошибкой 1990-х.

«Монорельс не очень полезен с точки зрения транспортной инфраструктуры: едет он медленно, он неудобен. Он не нашел признания у москвичей. Дорога сильно устарела и приносит только убытки. Поэтому надо ее полностью демонтировать. Инженеры, которые предложили этот монорельс, просто навязали Лужкову (Юрий, мэр Москвы с 1992 по 2010 год - ред. НСН) эту инженерную систему, не просчитав ее эффективность, рабочую схему по доставке пассажиров. Надо признать, что это инженерная ошибка из 1990-х», - сказал Уборевич-Боровский.

По его мнению, монорельс бы прекрасно работал и перевозил множество людей, если бы в свое время там были построены павильоны для проведения больших международных выставок с правой стороны ВДНХ.

В 2025 году НИИ «МосТрансПроект» предложил создать на месте монорельса круглогодичный парк на высоте шести метров, говорится на сайте мэра и правительства столицы. Воздушный парк должен включать цветники, аллеи, кафе, прогулочный маршрут и беговую дорожку. Похожий проект реализован в Нью-Йорке, напомнил Уборевич-Боровский.

«Подобная идея была уже давно в Нью-Йорке. На месте, где сейчас парк «Хай-Лайн», раньше проходила надземная железная дорога, которая позднее стала заброшенной. Там тоже встал вопрос, надо ли ее разбирать или оставить и во что-то превратить. Этот проект был очень изящно реализован: там появились пешеходные дорожки, растения и кусочки парков. И в итоге это стала городская пешеходная линия, которая пересекала город и превратилась в место притяжения для горожан», - рассказал специалист.