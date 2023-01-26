Политолог не увидел сепаратистских настроений в обложке журнала «Татарстан»

«Каждый видит то, что хочет увидеть. Журнал должен привлекать внимание, такая обложка, безусловно, его привлечет. Не надо искать черную кошку в черной комнате. В Татарстане нет сепаратистских настроений. Их и не было никогда. Татарстан — многонациональная, очень толерантная республика, плечом к плечу там живут сотни народов», — сказал Муртазин.

В заключение Муртазин поделился мнением о важности журнала «Татарстан».

«Это единственный общественно-политический журнал, который сохранился еще с советских времен и хоть что-то пытается делать. Давайте не будем искать крамолу везде», — подытожил он.

Ранее президент Владимир Путин поручил Минобрнауки рассмотреть вопрос о внедрении в вузах страны модуля по истории религии России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

