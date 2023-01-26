Политолог не увидел сепаратистских настроений в обложке журнала «Татарстан»
Журнал должен привлекать внимание, скандальная обложка справилась с этой задачей, сказал НСН Ирек Муртазин.
Татарстан — многонациональная и толерантная республика, в которой нет и не было сепаратистских настроений. Об этом НСН заявил экс-глава пресс-центра президента Татарстана, политолог Ирек Муртазин.
Журнал «Татарстан» выпустил январский выпуск с провокационной обложкой. Обложка поделена на две части: первая — с надписью «из черного, старого прошлого» (на заднем фоне православный храм), вторая — с надписью «в белое, новое будущее» (на заднем фоне мечеть). Муртазин отказался считать такую обложку вредной или опасной.
«Каждый видит то, что хочет увидеть. Журнал должен привлекать внимание, такая обложка, безусловно, его привлечет. Не надо искать черную кошку в черной комнате. В Татарстане нет сепаратистских настроений. Их и не было никогда. Татарстан — многонациональная, очень толерантная республика, плечом к плечу там живут сотни народов», — сказал Муртазин.
В заключение Муртазин поделился мнением о важности журнала «Татарстан».
«Это единственный общественно-политический журнал, который сохранился еще с советских времен и хоть что-то пытается делать. Давайте не будем искать крамолу везде», — подытожил он.
Ранее президент Владимир Путин поручил Минобрнауки рассмотреть вопрос о внедрении в вузах страны модуля по истории религии России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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