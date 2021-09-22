«Не индексация, а компенсация». Новая прибавка не улучшит жизнь пенсионеров

«Будет индексация 5,9% при инфляции 5,8%. То есть, по сути, мы оставляем тот же уровень пенсий с точки зрения покупательской способности, без повышения. Это не индексация. Будем говорить так - это компенсация инфляционных процессов. К сожалению, мы не увеличиваем покупательскую способность пенсионеров. Сделать прибавку большей можно, если будет позволять бюджет. Потому что это серьезные затраты. Министр в чем прав – он озвучил все то, что прописано в действующем законе. Другого он не мог предложить. В ходе бюджетного процесса можно рассматривать варианты и более высокой индексации, но при этом тогда надо предусмотреть источники финансирования. Поэтому сейчас никто не может сказать, вытянет ли федеральный бюджет эту индексацию. Это достаточно серьезные цифры», - заключил Рязанский.

Комментируя индексацию пенсий, Котяков в интервью РИА Новости заявил, что в следующем году средний размер страховой пенсии по старости составит 18 521 рубль. При этом в 2023 году среднегодовой размер выплат составит 19 477 рублей, еще через год — 20 469 рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в следующем году пенсии проиндексируют выше уровня инфляции.

