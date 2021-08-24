Путин: Индексация пенсий в 2022 году будет выше инфляции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что индексация пенсий в 2022 году будет на уровень выше инфляции. Об этом глава государства сообщил на втором этапе съезда «Единой России».
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию». Документ опубликован на сайте Кремля.
Согласно указу, в сентябре текущего года российским пенсионерам выплатят по 10 тысяч рублей. Однако единовременная выплата может быть произведена позднее.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- Путин: Индексация пенсий в 2022 году будет выше инфляции
- Талибы заявили, что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа
- СМИ: Порошенко облили зеленкой в центре Киева
- Итальянские ученые спрогнозировали новую пандемию
- Бортпроводник раскрыл секреты своей профессии
- Канделаки прокомментировала уход Арустамяна с «Матч ТВ»
- Минобороны РФ подписало контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон»
- СМИ: Путин поручил найти генерального спонсора для ФК «Нижний Новгород»
- Нобель Арустамян ушёл с «Матч ТВ» из-за интервью с Мамаевым
- Путин уволил замглавы Следственного комитета РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru