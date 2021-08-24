Путин: Индексация пенсий в 2022 году будет выше инфляции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что индексация пенсий в 2022 году будет на уровень выше инфляции. Об этом глава государства сообщил на втором этапе съезда «Единой России».

Деньги на выплаты пенсионерам и военным возьмут из дополнительных доходов бюджета

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию». Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, в сентябре текущего года российским пенсионерам выплатят по 10 тысяч рублей. Однако единовременная выплата может быть произведена позднее.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПенсииВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры