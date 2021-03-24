Не хуже Кунсткамеры! Оскорблённые выставкой «Миры тела» удивили учёных

Выставка Body Worlds («Миры тела»), открывшаяся 12 марта на ВДНХ в Москве, имеет просветительскую функцию и не должна никого оскорблять. Об этом заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» председатель Комиссии РАН по борьбе с лженаукой академик Евгений Александров.

«Я совершенно равнодушен к вопросам религии и всяких разговоров об оскорблении религиозных чувств. Я считаю, что чувства ничьи не должны оскорбляться, включая чувства атеиста, которые у меня оскорбляются ежедневно. Я не видел эту выставку, поэтому ее эстетическое воздействие мне неизвестно, но это в принципе просветительская затея. В различных политехнических музеях всего мира подобное показывается. Я видел это в музее Бостона, он произвел на меня очень благоприятное впечатление, как всякая просветительская деятельность. Я считаю, что человека надо обучать и воспитывать», — сказал Александров.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям проверить экспозицию, состоящую из человеческих тел и органов, на соответствие российскому законодательству. Случилось это после того, как в ряде СМИ появились негативные комментарии о выставке. По мнению общественников, такие экспонаты нарушают нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу, а также оскорбляют религиозные чувства верующих. В Сети уже появилась петиция с требованием о закрытии экспозиции.

По словам собеседника «Радиоточки НСН», работающая с XVIII века в Санкт-Петербурге Кунсткамера (музей антропологии и этнографии имени Петра Великого) в сравнении с выставкой Body Worlds даже хуже.