СК РФ проверит выставку человеческих тел на ВДНХ

Следственный комитет РФ проверит выставку «Мир тела», которая проходит на ВДНХ. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в отношении инициаторов и организаторов экспозиции, сообщает Ura.ru.

В ряде СМИ появились негативные отзывы о выставке. По мнению общественников, экспозиция нарушает нравственные ценности, а также может расцениваться как «оскорбление религиозных чувств верующих», отмечает телеканал «360».

Кроме того, общественное православное движение «Сорок сороков» обратилось в Генпрокуратуру РФ с просьбой оценить материалы выставки, напоминает RT.

Выставка «Мир тела» открылась на ВДНХ 12 марта. В экспозиции представлены человеческие тела и органы, обработанные методом полимерной пластинации. По словам организаторов, выставка является образовательным проектом, отмечает «Свободная пресса».

