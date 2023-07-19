«Нищета и кризис»: Протодиакон Кураев объяснил дефицит священников в России

«Проблемы есть. Некий избыток священников может быть только в крупных городах. Уровень жизни священника всегда соответствует среднему уровню жизни его прихожан. Понятно, что уровень жизни в Москве другой, чем в Урюпинске, но место священника и там, и там будет в местном среднем классе. Понятно, что если он живет на селе, то это сельский средний класс. Все, что не горожанин - беднота и нищета, если это не юг России», - разъяснил собеседник НСН.

По его словам, в течение двадцати лет российские семинарии очень плохо обучали будущих священников.

«Когда-то архиепископ мне сказал, что наши семинарии - это курсы младшего лейтенанта образца 1941 года. Показали, с какой стороны винтовка стреляет и под танки. Такое образование было в течение 20 лет. Только сейчас, при Патриархе Кирилле, начали появляться новые семинарии. Нельзя пускать проповедовать человека, не окончившего семинарии», - сказал Кураев.

Он отметил, что не многие выбирают профессию священника, так как их жизнь похожа на армию.

«Мы в целом входим в общий европейский кризис религиозных институций. В западном мире это называется «кризис призваний», когда малое количество молодых людей желает связать себя со священством. В Европе и США это уже давно. У них этот кризис связан с тем, что выбор пути священника - выбор пути безбрачия. Такая навязанная асексуалтность. В православной церкви этого, к счастью, нет, но все же это жизнь такая полуармейская», - заключил протодиакон.

Ранее Патриарх Кирилл лишил Кураева священного сана, передает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

