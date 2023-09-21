«Не докажешь!»: Водителям грозят ошибочные штрафы за непристегнутых пассажиров
Разработчик ГОСТа для дорожных камер Григорий Шухман заявил в эфире НСН, что камеры ошибаются в процессе распознавания ремня безопасности.
Дорожные камеры не могут безошибочно определить, пристегнут ли водитель и пассажиры, заявил разработчик ГОСТа для дорожных камер Григорий Шухман в беседе с НСН. По его словам, доказать, что камера выписала неверный штраф, будет сложно.
В Москве дорожные камеры стали фиксировать непристегнутых пассажиров. Уточняется, что за нарушение владелец авто получит штраф в размере тысячи рублей. За порядком на дорогах будут следить 206 комплектов с нейросетью. В дептрансе указали, что «любые сомнения будут трактоваться в пользу собственника автомобиля». В Москве камеры фиксируют непристегнутые ремни с 2020 года, но только у водителей. Шухман назвал подобный метод слишком «субъективным».
«Компьютер оценивает, застегнут ли ремень, накапливается статистика для таких камер с нейросетью. К сожалению, гарантировать безошибочность метода нельзя, было много жалоб и у нас в России после запуска. Бывает, что ремень плохо виден, так как сливается с одеждой, находится под ней, камера просто не различает. Также проблемы возможны ночью, у водителя часть тела закрывается рулем. Что касается пассажиров, определить легче, но тоже система уязвимая», - объяснил он.
Шухман подчеркнул, что уже бывали случаи, когда водитель не смог обжаловать ошибочный штраф, так как доказать, что ремень был, очень сложно.
«Есть случаи, когда водители ничего не смогли доказать, они были пристегнуты, но камера не увидела, водители не смогли обжаловать штраф. Эти штрафы можно считать субъективными, потому что доказать потом сложно. В столице порядка трех тысяч камер, видимость салона зависит от расположения камеры. Если камера стоит на обочине, она вообще не видит пассажира в области плеча. Такие камеры ограничены в обзоре, большинство как раз установлены на обочине», - рассказал собеседник НСН.
С 1 сентября в России вступил в силу запрет на установку на лобовое стекло автомобилей гаджетов, которые мешают обзору водителя. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил «Радиоточке НСН», что новые штрафы для автомобилистов являются «коррупционными ловушками», однако лавины наказаний за игрушки и присоски на стекле, скорее всего, не будет.
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