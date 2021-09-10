Опрос: Работа раздражает почти две трети россиян

Почти две трети опрошенных россиян – 58% – признались, что их раздражает работа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные исследования, проведенного Райффайзенбанком. При этом, ничего «не бесит» только 5% респондентов. Аналитики выяснили, что почти половина из тех, кто сталкивался с раздражением на работе, назвали главным фактором эмоционального накала взаимоотношения с коллегами. Об этом заявили 46% опрошенных. Руководитель раздражает 34% опрошенных. Третье место в списке занимает необходимость носить маски.

Кроме того, россиян раздражают шум и разговоры в офисе, а также «войны» за кондиционер.