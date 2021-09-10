Опрос: Работа раздражает почти две трети россиян
Почти две трети опрошенных россиян – 58% – признались, что их раздражает работа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные исследования, проведенного Райффайзенбанком. При этом, ничего «не бесит» только 5% респондентов. Аналитики выяснили, что почти половина из тех, кто сталкивался с раздражением на работе, назвали главным фактором эмоционального накала взаимоотношения с коллегами. Об этом заявили 46% опрошенных. Руководитель раздражает 34% опрошенных. Третье место в списке занимает необходимость носить маски.
Кроме того, россиян раздражают шум и разговоры в офисе, а также «войны» за кондиционер.
А ранее стало известно, что после возвращения из отпуска с депрессией сталкиваются около 51% опрошенных россиян. Об этом говорят результаты опроса, проведенного исследовательским центром Зарплата.ру. При этом, отмечается, что наиболее болезненно окончание отпуска воспринимают женщины в возрасте от 24 до 35 лет. В этой категории постотпускной хандре подвержены более 60% респонденток. При этом, только 38% мужчин этой возрастной группы испытывают после отпуска аналогичные чувства.
Также аналитики выяснили, что среди основных причин, по которым жители России впадают в депрессию после отпуска – это нежелание возвращаться к работе, финансовый разрыв, образовавшийся во время отпуска, а также большое число накопившихся задач, требующих решения и скорое приближение холодного времени года.
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