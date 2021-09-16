Не дайте коронавирусу мутировать! Врач рассказал, как сохранить здоровье в условиях пандемии
Врач напомнил о необходимости ревакцинации от COVID-19 в течение полугода из-за появления новых штаммов инфекции.
Лекарственные препараты и вакцины не влияют на способность COVID-19 мутировать. Распространению и мутации вируса способствуют, в первую очередь, антипрививочники. Об этом НСН рассказал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
«Вирус, как и любое другое живое существо, пытается адаптироваться к окружающей среде. Наиболее жизнеспособные его варианты продолжают размножаться. Чем дольше вирус циркулирует в обществе, тем больше жизнеспособных вариантов появляется. Именно поэтому мы, врачи, призываем людей вакцинироваться как можно скорее, чтобы прервать возможность распространения и размножения вирусов. Наши вакцины показывают очень высокую эффективность даже против новых штаммов. Те, кто вакцинировался, будут надежно защищены. При этом в соответствии с рекомендациями ВОЗ, нужно сделать ревакцинацию через полгода», - уверен врач.
Ранее Депздрав Москвы призвал прививаться без оглядки на иммунитет.
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