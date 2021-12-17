Россиянам дали совет при выборе тарифов на связь

Аналитик Эльдар Муртазин посоветовал не вестись на якобы выгодные тарифы, которые идут в дополнение к смартфону.

Попытки продать якобы выгодный тариф на сотовую связь вместе с новым гаджетом являются не более чем маркетинговым ходом, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Так он прокомментировал практику сотрудников специализированных магазинов продавать мобильные телефоны вместе с сим-картой.

«Это обычные телефоны с обычными тарифами, то есть там нет никаких промо-тарифов. Они просто навязывают сим-карту для того, чтобы продать ее. Выбирать нужно придирчиво, выбирать нужно тот тариф, который вам нужен и интересен. Ну и сим-карта у вас уже есть, там только тариф. Естественно, это маркетинговый ход, нет бесплатного сыра, вы всегда за это заплатите», - объяснил специалист.

Ранее мобильные операторы России перестали предлагать новым абонентам тарифы с безлимитным мобильным интернетом. Так, опция стала недоступна у операторов «МегаФон», «Вымпелком» («билайн»), Tele2, при этом МТС оставил безлимитный интернет на двух премиальных тарифах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПродажаГаджетыМобильные ТелефоныМобильная Связь
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