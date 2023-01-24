«Не было финансирования»: В России на десять лет опоздали с обновлением Красной книги

Главный научный сотрудник лаборатории культурных растений Юрий Горбунов завил НСН, что исчезновение любого вида растений наносит вред экологической системе, в МГУ пообещали выпустить новый перечень к 2024 году. 

Последняя редакция Красной книги растений датируется 2008 годом, специалисты готовят новый вариант к 2024 году, заявила старший научный сотрудник Ботанического сада МГУ имени М.В. Ломоносова Татьяна Варлыгина в беседе с НСН.

Накануне министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заявил, что издание обновленной Красной книги растений и грибов намечено на 2023-2024 годы. Варлыгина отметила, что растения новых российских регионов не будут включены в издание, но Крым в этом смысле уже успели изучить.

«Последняя редакция Красной книги была в 2008 году. Обновление списка – это всего лишь обновление, большая часть списка сохраняется. Часть видов убирается из списка, воды утекло много. Есть виды, которым охрана помогла размножиться, разные причины. Еще часть видов будет внесена заново. Перечень еще не утвержден, постараемся успеть до 2024 года. Прошлую книгу долго делали, потому что у нас не только руководство менялось, а страна. Растения новых регионов пока еще не включены, обследования будут проведены позже, пока вместе с Крымом только», - рассказала она.

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Со своей стороны, главный научный сотрудник лаборатории культурных растений Юрий Горбунов отметил, что обновление перечня редких растений должно проходить каждые пять лет, но на это обычно не хватает финансирования. Он рассказал о возможных последствиях такого положения дел.

«Что касается уничтожения любого вида, он всегда включен в экосистему, любой вид. Это многочисленные связи с животным миром, с бактериями, исчезновение любого вида наносит вред экологической системе. Раз в пять лет нужно обновлять этот перечень по закону, а у нас как-то все затянулось, финансирования не было. Сейчас фактически Книга уже готова, прорисовка идет», - заключил собеседник НСН.

В июле сообщалось, что гренландский кит, включенный в Красную книгу, запутался в сетях рыбаков за несколько сотен метров от берега в Охотском море. Тогда животное обнаружили туристы во время прогулки на катере. Эксперты отмечают, что гибель одного из 300 оставшихся гренландских китов грозит виду вымиранием.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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