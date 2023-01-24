«Не было финансирования»: В России на десять лет опоздали с обновлением Красной книги

Последняя редакция Красной книги растений датируется 2008 годом, специалисты готовят новый вариант к 2024 году, заявила старший научный сотрудник Ботанического сада МГУ имени М.В. Ломоносова Татьяна Варлыгина в беседе с НСН.

Накануне министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заявил, что издание обновленной Красной книги растений и грибов намечено на 2023-2024 годы. Варлыгина отметила, что растения новых российских регионов не будут включены в издание, но Крым в этом смысле уже успели изучить.

«Последняя редакция Красной книги была в 2008 году. Обновление списка – это всего лишь обновление, большая часть списка сохраняется. Часть видов убирается из списка, воды утекло много. Есть виды, которым охрана помогла размножиться, разные причины. Еще часть видов будет внесена заново. Перечень еще не утвержден, постараемся успеть до 2024 года. Прошлую книгу долго делали, потому что у нас не только руководство менялось, а страна. Растения новых регионов пока еще не включены, обследования будут проведены позже, пока вместе с Крымом только», - рассказала она.